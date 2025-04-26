وجد في متنزه.. رفع مقذوف حربي غير منفلق شمالي بغداد

وقال المصدر لـ ، إنه "تمكنت (صقر بغداد) من رفع مقذوف حربي غير منفلق عُثر عليه في منتزه 14 تموز بمنطقة دون وقوع أي انفجار ".وأضاف، أنه "تم تفجير المقذوف تحت السيطرة من قبل خبير".