اعتقال متهم بجريمتي قتل في بابل

أعلنت ، السبت، عن اعتقال متهم بجريمتي قتل في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "في عملية أمنية نوعية، تمكنت مفارز سيطرة حلة - نجف التابعة لقيادة شرطة من توقيف متهم مطلوب للعدالة عن جريمتي قتل عمد، الأولى استناداً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات، والثانية بموجب المادة 406 من القانون ذاته".

وأفادت قيادة الشرطة بأنه "لدى الاشتباه بالمتهم أثناء محاولته اجتياز السيطرة الواقعة جنوبي ، والذي تبين أنه من سكان إحدى المحافظات المتاخمة لبابل، وأثناء التحقق من هويته ومطابقتها مع قواعد البيانات الأمنية في السيطرة، اتضح أنه مطلوب للعدالة عن جريمتي القتل".