بدلاً من عصام السعدي.. تكليف زيدان العطواني بمنصب نائب مستشار الامن القومي

وبحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز، فانه تم تكليف العطواني، بمنصب نائب مستشار الامن القومي بدلاً من .وان تكليف العطواني بدلا من السعدي جاء بعد ان أحيل الأخير الى التقاعد، وفقاً للمصدر.