إحباط تهريب 15 كغم من المخدرات قادمة من سوريا الى العراق عبر نهر الفرات (صور)

وقالت في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار الجهود المستمرة لحماية الحدود العراقية ومنع تجارة الدولية، وبواجب مشترك، تمكن أبطال الفوج الثاني في لواء مغاوير الحدود من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الباغوز الحدودية بين وسوريا".وأضافت الوزارة، أن "العملية اسفرت عن ضبط (11) كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى (4) كيلوغرامات من مادة الحشيش، حيث كانت المواد موضوعة داخل عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق، في محاولة لتمويهها وتهريبها عبر مجرى ، حيث تم تنظيم محضر ضبط اصولي بحق المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة".