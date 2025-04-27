الإطاحة بمطلوبين في 5 محافظات

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة لشعب استخبارات الفرق ( ٦ و ٧ و ١٤ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ ) وبمشاركة وتنسيق مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على عددٍ من المتهمين بموادٍ قانونية مختلفة في الأقضية القائم والشرقاط و الميمونة والنواحي والحضر والمشاهدة والكوير ومنطقتي الحميدات والعوسجة".وأشار إلى أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".