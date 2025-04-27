في بغداد.. فتح طريق مغلق ورفع كتل كونكريتية

وقالت القيادة في بيان، "ضمن الخطط المُعدة لرفع الكتل الكونكريتية والمشوهات في الطرق الرئيسية والأماكن العامة تهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل الزخم المروري لتأمين انسيابية عالية في حركة السير، باشر الجهد الهندسي/ قيادتنا، بفتح طريق مغلق ضمن محلة 802 في منطقة "الشالچية".

ولفت بيان القيادة الى "رفع عدد من الكتل الكونكريتية في جانب ".