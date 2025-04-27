إصابة شخص بإطلاق نار في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ ، "سائق دراجة نارية اطلق النار تجاه شخص في منطقة بمحافظة ".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن إصابة الشخص بجروح"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.