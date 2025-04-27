مقتل شاب بإطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شاب بإطلاق نار في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا يقود دراجة نارية قتل بطلق ناري في منطقة ابو اصخير على بعد 5 كم عن ".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب مقتل الشاب حتى الآن".