تنويه لاهالي الديوانية.. أجواء حربية وطائرات بارتفاع منخفض لمدة 6 ساعات

وقال اعلام المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نسترعي انتباه المواطنين الكرام في ، سيتم إجراء تمرين وفحص لمنظومات الدفاع الجوي من قبل قيادة قاطع الدفاع الجوي في مع طائرات العراقية وبارتفاع منخفض من الساعة الثامنة صباحاََ وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥ لذا وجب الانتباه".