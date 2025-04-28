وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "أثناء قيام مفرزة من لواء التاسع فوج الثاني شرطة النفط بواجب حماية أنابيب الشركات النفطية في قضاء منطقة الشمالية بالعجلة نوع سلفرادو حكومي، تم ملاحظة ثلاث عجلات اثنان نوع وأخرى نوع بيكب يقومون بسرقة حديد الأنابيب النفطية".وأضاف المصدر، "وعند اقتراب المفرزة منهم قاموا بإطلاق النار عليهم مما أدى الى إصابة عجلة الشرطة بأربعة إطلاقات نارية"، مبينا ان "المفرزة قامت بالرد على النيران وتم اصابة إحدى العجلات وهي بنكو ولاذت العجلتين بالفرار".وتابع المصدر، أنه "تم ضبط العجلة مع المسروقات مع اصابة شخص مجهول الهوية لا يحمل اي مستمسك مصاب باطلاقة بالظهر، وأثناء هروبه فارق الحياة ".