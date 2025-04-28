مصرع دكتورة جامعية بحادث سير في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادث سير وقع على (كرمة – بصرة) راح ضحيته تدريسية تحمل شهادة في قسم التاريخ بجماعة ".وأضاف المصدر، أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمها الى ذويها".