عمليات بغداد توعز برفع سيطرة "السلاميات" غربي العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "استجابة لمناشدات المواطنين وضمن النهج الذي تتبناه قيادة العمليات في رفع السيطرات، وذلك لتقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين، اوعز الفريق الدرع الركن ومن خلال جولته الميدانية بإلغاء سيطرة "السلاميات" ضمن قضاء (سما الكاظمية) طريق " علي".وأضافت القيادة، أنه "جرى تحويل إحدى مقرات إلى مكان آخر ملائم"، مؤكدة على إنها "مستمرة برفع السيطرات وتقليل المظاهر المسلحة في مختلف مناطق وأحياء العاصمة بعد تقييمها من الناحية الأمنية والخدمية".