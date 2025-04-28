"مخبأة بطريقة احترافية".. ضبط مواد مخدرة في مطار بغداد (فيديو)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "كوادر الهيئة تمكنت اليوم وبالتعاون المشترك مع /شعبة وبإسناد من شرطة وبعد التفتيش الدقيق من ضبط مواد مخدرة مخبأة بطريقة احترافية في " .وأكدن الهيئة، على "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"، مبينة ان "هذه العملية تأتي من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة ضمن عملها في مكافحة التهريب وحماية وسلامة أمن البلد والمواطن".