وزير العدل ورئيس محكمة استئناف نينوى يبحثان تسهيل تطبيق العفو العام

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ إن "شواني التقى القاضي مصلح، لبحث سبل تعزيز التعاون وتنظيم العمل المشترك بين السلطتين القضائية والتنفيذية، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا العام والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق القانون".وأشاد الوزير بـ"الدور الفاعل الذي يؤديه القضاء العراقي"، "مثنياً على استقلاليته ومهنيته العالية".وأكد أن "هذه السمات أسهمت في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم المجتمعي"، مشيراً إلى "دور وزارة العدل الحيوي في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بمهنية ودقة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق".ووجه وزير العدل بـ"عمل بتدقيق السجلات العقارية في ، دعماً لجهود التدقيق والتحقق من صحة القيود العقارية، بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بالإجراءات العدلية".من جانبه، أكد رئيس "أهمية التعاون بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة، ويكفل تعزيز حقوق المواطنين، خاصة في محافظة التي تحظى بأهمية خاصة في جهود إعادة الاستقرار والتنمية".