قصف جوي يستهدف مواقع للبيشمركة في دهوك

وقال المصدر لـ ، ان "طائرة مسيرة استهدفت موقع للبيشمركة في ، ما أدى الى إصابة عنصرين بجروح في حصيلة أولية".وأضاف ان "القصف الحق اضرار مادية"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".