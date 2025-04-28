وزير الداخلية يشدد على بناء قاعدة لشرطة العقود

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن الشمري "ترأس اليوم، مؤتمر فحص وتقييم شرطة العقود الذين مضى على عملهم عام كامل، بحضور رئاسة لجان التقييم. وأكد أن عناصر شرطة العقود يعملون وفق قانون الخدمة والتقاعد، وأصبح لهم دورا كبيرا في تقديم الخدمات للمواطنين، وهم ثمرة ، ويجب الاهتمام بهم والحرص على تدريبهم بالشكل المطلوب، وتوفير جميع ما يحتاجونه".وشدد الوزير، على "بناء قاعدة لشرطة العقود تكون مرتكزا لهم، لأنهم جزء من هذه المؤسسة الأمنية، موجها بتقييم عملهم في كل عام ولمدة ثلاثة أعوام، والعمل على إعادة فحصهم الأساسي".وأكد الشمري، أيضا على أن "يعمل شرطة العقود على تأسيس وبناء قاعدة رصينة لهم في المكان الذي ينتسبون إليه في الوقت الحالي".