مصرع شرطيين اثنين في بغداد



وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن " شرطيين اثنين ضمن عقود الدفاع المدني لقيا مصرعهما الدني اثناء تأديتهم الواجب في اخماد حادث حريق اندلع داخل شقتين في ".



وتابع، ان "الشرطيين فارقوا الحياة بعد تعرضهم للاختناق واصابتهم بحروق بليغة". وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن " شرطيين اثنين ضمن عقود الدفاع المدني لقيا مصرعهما الدني اثناء تأديتهم الواجب في اخماد حادث حريق اندلع داخل شقتين في ".وتابع، ان "الشرطيين فارقوا الحياة بعد تعرضهم للاختناق واصابتهم بحروق بليغة".

ونعت في وقت سابق من اليوم الشرطيين اللذين استشهدا أثناء إنقاذ عائلتين من حريق بشقتين في الصالحية ببغداد