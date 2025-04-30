اندلاع حريق كبير في الحي الصناعي بين النجف والكوفة (صور وفيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا كبيرا انتشر بين المحال التجارية في الحي الصناعي على الشارع الرئيسي بين والكوفة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت في عملية إخماده والعمل على منع وصول النار الى المحال المجاورة للحريق"، مؤكدة أن "التقرير الأولي يشير الى عدم وجود خسائر بشرية".