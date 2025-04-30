مصرع عراقي وإصابة 5 صينيين بحادث مروري مروع شرقي الديوانية (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادثا مروريا مروعا وقع في طريق البدير – الفجر، شرقي بين سيارتين (يوكن واكسنت) قرب قرية السباهي، ما أدى الى احتراق السيارة (أكسنت) وانقلاب الأخرى، ووفاة أحد الأشــخاص وهو منتسب في ".وأضاف المصدر، أن "الحادث نتج عنه أيضا إصابات خطرة بين خمسة أشخاص يحملون الجنسية الصينية"، مشيرا الى ان "فرقة من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وأخمدت الحريق ونقلت المصابين الى مستشفى قريب".