اجراءات قانونية بحق المدعوة "كوافيره تالين" بتهمة المحتوى الهابط

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان في ، اتخذت الاجراءات القانونية بحق المدعوة (كوافيره تالين) بتهمة المحتوى الهابط.وشنت خلال الفترة الماضية حملة لتطويق ما وصفت بـ"ظاهرة المحتوى الهابط"، من خلال إجراءات تضمنت توقيف شخصيات اشتهرت بنشر موضوعات قيل إنها مسيئة.