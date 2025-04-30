الإطاحة بالناقل الرئيس لداعش في كركوك

وذكر بيان للمديرية، "بجهد استخباري وبمتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، التابعة للمديرية وبالتعاون مع من الإطاحة بعنصر إرهابي خطير في ".وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يعد الناقل الرئيس لدى عصابات الإرهابية بين قضاء ومحافظة ، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من ، وهو أحد أبرز أهداف المديرية آنفاً"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى القضاء لينال القصاص العادل".