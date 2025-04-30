الأمن يخترق شبكة مخدرات ويضبط 150 ألف حبة "كبتاجون" في نينوى

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ ، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة ، تمكنت مفارز جهاز في ، وبناءً على معلومات أمن ، من إلقاء القبض على شبكة إجرامية مكونة من سبعة متهمين متورطين في تجارة وترويج المواد المخدرة".وأسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت بعد جهد استخباري دقيق واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 150 ألف حبة من نوع ، وفق البيان، الذي أشار إلى أن "هذه العملية جاءت نتيجة متابعة مستمرة للشبكة الإجرامية، ليتم الإطاحة بالمتهمين أثناء عملية استلام وتسليم المواد المخدرة وبالجرم المشهود".وأشار البيان، إلى "عملية منفصلة تم تنفيذها في محافظة أيضاً، تمكنت خلالها مفارز الجهاز من إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة".وأكد الجهاز، "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".