العراق رابع أعلى دولة عربية بحجم الإنفاق العسكري

وارتفع حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى 2 تريليون و718 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يعني أن الإنفاق قد ازداد سنويًا على مدار عقد كامل، بنسبة 37% بين عامي 2015 و2024، حسب تقرير الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).وارتفعت حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي المخصصة للإنفاق العسكري إلى 2.5% في عام 2024.وللعام الثاني على التوالي، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس في العالم، مما تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.ويمكن أن يُعزى النمو المستمر في الإنفاق العالمي على مدى عقد من الزمان جزئيًا إلى زيادات الإنفاق في أوروبا، مدفوعة إلى حد كبير بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وفي الشرق الأوسط، مدفوعة بالحرب في والصراعات الإقليمية الأوسع نطاقًا. كما التزمت العديد من الدول بزيادة الإنفاق العسكري، مما سيؤدي إلى المزيد من الزيادات العالمية في السنوات القادمة.وشكلت أكبر دولتين منفقتين، والصين، ما يقرب من نصف الإنفاق العسكري العالم في عام 2024. وكانت الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقًا في عام 2024 تشكل معًا 80% من الإنفاق العسكري العالمي (2 تريليون و185 مليار دولار).وزادت جميع الدول الخمس عشرة إنفاقها العسكري في عام 2024. كانت أكبر زيادتين نسبيتين على أساس سنوي هي (+65%) وروسيا (+38%)، مما يسلط الضوء على تأثير الصراعات الكبرى على اتجاهات الإنفاق في عام 2024.بلغ الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023 و19% عن عام 2015.وبإنفاق يُقدر بنحو 80.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ظلت أكبر مُنفق عسكري في الشرق الأوسط وسابع أكبر مُنفق عالميًا. وكان إنفاقها أعلى بنسبة 1.5% مما كان عليه في عام 2023.وبعد السعودية على الصعيد العربي، ارتفع إنفاق الجزائر بنسبة 12% ليصل إلى 21.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 لتكون أكبر منفق عسكري في أفريقيا.ووصل الإنفاق العسكري في لـ 7.8 مليار دولار، والعراق لـ 6.2 مليار دولار. وزاد إنفاقه العسكري بنسبة 2.6% في عام 2024، ليصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي.