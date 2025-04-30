Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العثور على جثة شخص وسط ميسان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق رابع أعلى دولة عربية بحجم الإنفاق العسكري

أمن

2025-04-30 | 12:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق رابع أعلى دولة عربية بحجم الإنفاق العسكري
694 شوهد

حل العراق في المرتبة الرابعة، بقائمة حجم الإنفاق العسكري على المستوى العربي خلال عام 2024، حسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وارتفع حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى 2 تريليون و718 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يعني أن الإنفاق قد ازداد سنويًا على مدار عقد كامل، بنسبة 37% بين عامي 2015 و2024، حسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وارتفعت حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي المخصصة للإنفاق العسكري إلى 2.5% في عام 2024.

وللعام الثاني على التوالي، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس في العالم، مما يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن يُعزى النمو المستمر في الإنفاق العالمي على مدى عقد من الزمان جزئيًا إلى زيادات الإنفاق في أوروبا، مدفوعة إلى حد كبير بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وفي الشرق الأوسط، مدفوعة بالحرب في غزة والصراعات الإقليمية الأوسع نطاقًا. كما التزمت العديد من الدول بزيادة الإنفاق العسكري، مما سيؤدي إلى المزيد من الزيادات العالمية في السنوات القادمة.

وشكلت أكبر دولتين منفقتين، الولايات المتحدة والصين، ما يقرب من نصف الإنفاق العسكري العالم في عام 2024. وكانت الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقًا في عام 2024 تشكل معًا 80% من الإنفاق العسكري العالمي (2 تريليون و185 مليار دولار).

وزادت جميع الدول الخمس عشرة إنفاقها العسكري في عام 2024. كانت أكبر زيادتين نسبيتين على أساس سنوي هي إسرائيل (+65%) وروسيا (+38%)، مما يسلط الضوء على تأثير الصراعات الكبرى على اتجاهات الإنفاق في عام 2024.

بلغ الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023 و19% عن عام 2015.

وبإنفاق يُقدر بنحو 80.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ظلت السعودية أكبر مُنفق عسكري في الشرق الأوسط وسابع أكبر مُنفق عالميًا. وكان إنفاقها أعلى بنسبة 1.5% مما كان عليه في عام 2023.

وبعد السعودية على الصعيد العربي، ارتفع إنفاق الجزائر بنسبة 12% ليصل إلى 21.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 لتكون أكبر منفق عسكري في أفريقيا.

ووصل الإنفاق العسكري في الكويت لـ 7.8 مليار دولار، والعراق لـ 6.2 مليار دولار. وزاد المغرب إنفاقه العسكري بنسبة 2.6% في عام 2024، ليصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

العراق

عسكريا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
Play
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
Play
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
Play
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
Play
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
Play
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
Play
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
Play
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
Play
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
Play
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Play
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
Play
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
Play
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
Play
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
Play
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
Play
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
اخترنا لك
وزير الداخلية يؤكد: الأمن يبدأ من مراكز الشرطة
16:06 | 2025-04-30
العثور على جثة شخص وسط ميسان
16:03 | 2025-04-30
العراق يتسلّم طائرتين "كاراكال" من فرنسا
12:49 | 2025-04-30
الأمن يخترق شبكة مخدرات ويضبط 150 ألف حبة "كبتاجون" في نينوى
10:18 | 2025-04-30
الإطاحة بالناقل الرئيس لداعش في كركوك
10:07 | 2025-04-30
اجراءات قانونية بحق المدعوة "كوافيره تالين" بتهمة المحتوى الهابط
07:43 | 2025-04-30

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.