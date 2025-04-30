العراق يتسلّم طائرتين "كاراكال" من فرنسا

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان " ، ، أكد عمق الشراكة والصداقة التي تجمع جمهورية بالجهورية الفرنسية، مبيناً أن تسلّم هذه الطائرات هو جزء من عقد مبرم بين ووزارة الدفاع الفرنسية، لتزويد بهذا النوع من الطائرات والتي يتم استلامها تباعاً، بعد إكمال عملية تصنيعها، مشيراً إلى أن هذه الطائرات ستدخل الخدمة في حزيران المقبل، تزامناً مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش".وتعدّ طائرات "الكراكال"، وفق البيان، "واحدة من أفضل الطائرات في العالم، كما يُمثّل دخولها ضمن منظومة تسليح الجيش العراقي دعماً لسلاح طيران الجيش، كونها تستطيع أداء مختلف المهام وبمختلف الظروف الجوية الصعبة، وبمقدورها أداء المهام القتالية بمهارة عالية، وبمختلف التضاريس والأجواء".وبحسب البيان، "أجرى وزير الدفاع جولة استطلاعية بالطائرات والتي قادها طيارون عراقيون، فيما أشاد خلال الجولة بقدرة الطيارين العراقيين والفنيين من خلال سرعة تمكنهم من قيادة هذه الطائرات المتطورة واختصارهم الزمن من أجل إكمال التدريب والعودة إلى أرض الوطن، ليشاركوا اخوانهم في الجيش العراقي الباسل بالدفاع عن بلدهم العراق".