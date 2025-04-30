العثور على جثة شخص وسط ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بالعثور على جثة شخص وسط .

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم العثور على جثة شاب قرب معبد في مركز مدينة وسط ".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.