وزير الداخلية يؤكد: الأمن يبدأ من مراكز الشرطة

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس مؤتمراً وموسعاً للاستماع الى نتائج لجان التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة وأقسام مكافحة الإجرام في قيادة شرطة ".وأكد الشمري أن "الأمن يبدأ من مراكز الشرطة، ويجب أن يشعر المواطن أن هذه المراكز ملاذه الوحيد في حال احتاج الى إليها من دون التوجه الى جهة أخرى، ويجب متابعة جميع الأوراق التحقيقية، فضلاً عن تنفيذ أومر إلقاء القبض بحق المطلوبين".وأشاد بـ"عمل لجان التفتيش موجهاً بالاستمرار بعملها وإعادة هذا التقييم كل ثلاثة أشهر لمعالجة المعوقات وتجاوز التحديات لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب"، موجهاً بـ"نقل الضباط والمنتسبين غير الكفوئين خارج مراكز الشرطة ومكافأة المتميزين فيها".وشدد وزير الداخلية على أن "عمل هو تثبيت القانون وإعادة حقوق المواطنين ورفع الحيف عنهم"، موجهاً بأن "يكون ضابط من خريجي لكي يكون العمل في هذه المراكز بشكل مهني، لكون المسؤولية أمام الله تقع على وزارة الداخلية في حماية المواطنين ويجب الحفاظ على هذه المسؤولية، وأن الأمن لا يتحقق إلا بإنفاذ القانون الذي تثبته الرجال المخلصون لبلدهم".