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وزير الداخلية يؤكد: الأمن يبدأ من مراكز الشرطة
أمن
2025-04-30 | 16:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,730 شوهد
أكد
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، مساء الأربعاء، أن الأمن يبدأ من مراكز الشرطة، وذلك خلال استماعه الى نتائج لجان التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة وأقسام مكافحة الإجرام في قيادة شرطة
بغداد
الرصافة
.
وقالت الوزارة في بيان، "ترأس
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
مؤتمراً وموسعاً للاستماع الى نتائج لجان التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة وأقسام مكافحة الإجرام في قيادة شرطة
بغداد
الرصافة
".
وأكد الشمري أن "الأمن يبدأ من مراكز الشرطة، ويجب أن يشعر المواطن أن هذه المراكز ملاذه الوحيد في حال احتاج الى
اللجوء
إليها من دون التوجه الى جهة أخرى، ويجب متابعة جميع الأوراق التحقيقية، فضلاً عن تنفيذ أومر إلقاء القبض بحق المطلوبين".
وأشاد بـ"عمل لجان التفتيش موجهاً بالاستمرار بعملها وإعادة هذا التقييم كل ثلاثة أشهر لمعالجة المعوقات وتجاوز التحديات لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب"، موجهاً بـ"نقل الضباط والمنتسبين غير الكفوئين خارج مراكز الشرطة ومكافأة المتميزين فيها".
وشدد وزير الداخلية على أن "عمل
وزارة الداخلية
هو تثبيت القانون وإعادة حقوق المواطنين ورفع الحيف عنهم"، موجهاً بأن "يكون ضابط
مركز الشرطة
من خريجي
كلية الشرطة
لكي يكون العمل في هذه المراكز بشكل مهني، لكون المسؤولية أمام الله تقع على وزارة الداخلية في حماية المواطنين ويجب الحفاظ على هذه المسؤولية، وأن الأمن لا يتحقق إلا بإنفاذ القانون الذي تثبته الرجال المخلصون لبلدهم".
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