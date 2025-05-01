بعد حريق الموارد المائية.. انفجار محولة كهرباء بجانب المصرف العقاري في واسط (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "محولة كهربائية بجانب في مدينة ، انفجرت قبل قليل وأدى انفجارها إلى اندلاع حريق بسيط، لكن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة كبيرة، وذلك نظرا لقربه من الموقع الذي شهد حريقا سابقا في ".وأضاف المصدر، أن "الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق قبل وصول الى داخل المصرف دون تسجيل خسائر بشرية، وانما اقتصرت الخسائر على احتراق سيارة كانت متوقفة بجانب المصرف".وشهدت اليوم الخميس (1 أيار 2025) اندلاع حريق في عدد من الكرفانات التابعة لمديرية المورد المائية في المحافظة، وأدى الحريق الى احتراق عدد كبير من الاضابير والمعاملات، فيما باشرت الأدلة الجنائية بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي تمت السيطرة عليه من فرق الدفاع المدني.