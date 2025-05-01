وزير الداخلية: وضعنا خطة متكاملة غطت كل ما يتعلق بأمن القمة العربية

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "الشمري، استقبل وفداً مبعوثاً من الأمين العام للجامعة العربية الذي وصل العاصمة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين مؤتمر هذه القمة المؤمل إقامتها في السابع عشر من شهر أيار الحالي".وأضافت الوزارة، أن "الشمري بحث مع الوفد آخر المستجدات في ما يخص عمل لتأمين هذا الحدث المهم"، مبيناً أن "هناك خطة متكاملة وضعت وغطت كل ما يتعلق بشأن أمن ".من جانبه، أبدى الوفد الضيف إعجابه بالتطور النوعي في مجال الاستتباب الأمني الذي يشهد ، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار جاء بالتضحيات الكبيرة للشهداء الأبرار والجرحى الشجعان، بحسب البيان.وأكد الوفد أن "العراق أحد الدول المؤسسة للجامعة العربية، وأن الأمين العام للجامعة العربية داعم ومساند لجهود العراق من أجل انعقاد القمة العربية في هذه الدولة المستقرة التي لديها استتباب أمني ووعي أمني وانضباط عال".