يرافقه "سلاح ليزري".. رصد رتل امريكي في صلاح الدين (صور)

وقالت مصادر محلية ان الرتل تم رصده في قضاء الشرقاط بمحافظةويقع قضاء الشرقاط بين وصلاح الدين، ما يعني احتمالية مجيء هذا الرتل من مناطق شمال شرق التي تسيطر عليها قوات قسد، وذلك في سياق عمليات الانسحاب المستمرة من الجانب السوري الى ، حيث كشفت تقارير عن توجيه بتخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا الى النصف.وحللت " "، صور المركبات العسكرية وتبين ان من بينها مركبة الامريكية وهي مركبة نقل مشاة مدرعة وصنعت لمقاومة الألغام الأرضية والذخائر الناسفة، كما ان من بين المركبات الظاهرة هو سلاح " HEL-MD" وهو نظام دفاع جوي ليزري يعمل على اسقاط الصواريخ الباليستية.