الشمري يوجه بعدم قطع الشوارع وانسيابية حركة السير خلال القمة العربية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الشمري أجرى اليوم، زيارة إلى الشخصيات، برفقته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط، لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المؤمل إقامتها في السابع عشر من شهر أيار الحالي".وأضافت، أن الوزير "ناقش تأمين جميع الأمور اللوجستية لإنجاح تأمين استقبال الوفود المشاركة في هذا الحدث العربي المهم ومرافقة ضيوف في بلدهم الثاني وتوفير الأجواء المناسبة لتنقلهم".وشدد الشمري، وفق البيان "على إظهار العمل الأمني بالشكل الأمثل والابتعاد عن القطوعات في الشوارع والمظاهر المسلحة في بغداد السلام وعدم التضييق على المواطنين وانسيابية حركة العجلات في شوارع بغداد".