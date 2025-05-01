وفاة ضابط وخمس إصابات بمشاجرة في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة ضابط وإصابة خمسة أشخاص بعد مشاجرة في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة وقعت في منطقة وتم استخدام اسلحة نارية".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت بإصابة خمسة أشخاص بجروح ووفاة ضابط برتبة عميد كان مستطرقا"، مشيرا الى أن "شرطة اعتقلت طرفي المشاجرة".

بدوره، كشف رئيس اللجنة الامنية في الفريجي عن "وقوع مشاجرة بمنطقة خريبط بين نسابة من عائلة واحدة ادى الى اصابة اربعة اشخاص ووفاة عميد متقاعد مستطرق وليس طرفاً بالنزاع".



واضاف الفريجي في بيان أن "العميد المتوفي كان يعمل قبل عدة سنوات في مكافحة مخدرات البصرة"، مبيناً ان "القوات الامنية فرضت طوقاً امنياً في المنطقة التي وقعت فيها المشاجرة وباشرت بعمليات البحث عن المطلوبين".