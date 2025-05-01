مقتل شاب بسبب خلاف عشائري في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا قتل بسبب خلاف عشائري قرب منطقة غرب مدينة "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل حالات قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.