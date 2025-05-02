استهداف منزل برمانة يدوية في كركوك

وقال المصدر لـ ، ان "مجهولين القوا رمانة يدوية على منزل سكني في الشارع الحولي بمحافظة ، ما أدى الى إصابة شخصين والحاق اضرار مادية".واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".