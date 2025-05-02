"تاهوات سوداء" تفتح النار على "حافلة صدريين" خلال العودة من مراسم ذكرى الاستشهاد

واظهر مقطع فيديو حافلة متوقفة وسط بين ومحافظة فيما جلس الزائرون بعد ان تعرضوا لاطلاق نار من قبل "تاهوات سوداء"، ما تسبب بتوقف الحافلة وتعطلها في الطريق.من جانبه، قال مصدر للسومرية نيوز، ان سبب الحادثة هو حدوث مشاجرة بين الطرفين في احدى المطاعم على الطريق السريع ما دفعه للحاق بهم واطلاق النار على الحافلة.ويوم امس، شاركت اعداد كبيرة من انصار التيار الصدري في مراسم الذكرى الـ26 لاستشهاد ، فيما الى كلمة حضرها الالاف من أنصاره.