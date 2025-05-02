القبض على قاتل سائق التكسي في كركوك

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان قوة أمنية باشرت فور تلقي بلاغ بوجود جثة رجل تعرض للقتل وسرقة مركبته، بتشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة القضية، لافتا الى ان القوة تمكنت من اعتقاله قبل محاولته الهروب، كما تم ضبط السيارة المسروقة بحوزته.وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية، بالعثور على جثة رجل يعمل سائق سيارة أجرة، ملقاة داخل منزل قيد الإنشاء في ، مشيرة الى ان الجثة كانت عليها آثار تعذيب واضحة.