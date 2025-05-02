عبوة من مخلفات "داعش" تودي بحياة راعي أغنام غربي نينوى

وقال المصدر لـ ، إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم انفجرت، عصر اليوم، في غرب ، ما أسفر عن مقتل راعي أغنام".وأضاف، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".وتنفجر بين حين وآخر عبوات ناسفة وذخائر حربية تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي تركها في المناطق التي سيطر عليها في حزيران 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية المشتركة بدعم دولي من استعادتها لاحقاً.