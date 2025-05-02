من يشرف على سجن الحلة الذي فر منه نزيلين؟

وقال المصدر لـ ، إن "سجن الإصلاحي يعود إلى وزارة العدل بتفاصيله كافة، من ناحية الإدارة والحماية".وأضاف، أن " ليس لها أي سلطة قانونية على هذا السجن".وفي وقت سابق اليوم، فر نزلاء من سجن الحلة الإصلاحي فيما انتشرت القوات الأمنية في للبحث عنهم.