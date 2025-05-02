القبض على احد المتهمين الهاربين من سجن الحلة

وقال المصدر لـ ، إن "الفوج التكتيكي اعتقل أحد السجينين الهاربين من سجن "، مؤكداً أن "المعتقل من المحكومين بقضايا سرقة".وأضاف، أنه "ما تزال عمليات البحث مستمرة عن الهارب الآخر والمتهم بالمخدرات".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بهروب موقوفين من سجن الحلة الإصلاحي، فيما أشار الى ان القوات الأمنية في تقوم بحملة تفتيشية للبحث عنهم.