بعد هروب سجينين.. إحالة مدير سجن الحلة ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق

وذكر بيان مقتضب للوزارة، ورد لـ ، أن "وزير العدل وصل إلى واحال مدير السجن ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء وسحب يدهم من الوظيفة على خلفية هروب المساجين".وأضاف البيان، أنه تم "تكليف مدير عام الإصلاح بإدارة السجن".وكان مصدر أمني في ، أفاد بوقت سابق من اليوم، بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم، قبل أن تعتقل القوات الأمنية أحدهم مع عمليات بحث مستمرة عن الهار الآخر.وبحسب المصدر فأن "الهاربين من السجن أحدهما محكوم سبع سنوات بقضية مخدرات، والثاني محكوم ستة أشهر بتهمة السرقة".