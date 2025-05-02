ذات منشأ أوروبي.. ضبط 21 طناً من اللحوم الفاسدة في كركوك

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من استخبارات فوج في قيادة عمليات الشمال وشرق للحشد الشعبي، وبالاشتراك مع القوات الأمنية، من ضبط شاحنة محملة بـ 21 طناً من اللحوم البيضاء الفاسدة في منطقة دارمان بمحافظة ".وأضاف البيان، أنه "نفذت العملية بعد نصب سيطرة مشتركة، حيث تبيّن أن اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري، ومخالفة للضوابط الكمركية، وذات منشأ أوروبي"، مشيراً إلى "مصادرة الشاحنة بالكامل وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".