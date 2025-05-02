احباط محاولة اختطاف طفلة واحتراق فتاة بصاعقة رعدية في محافظتين

وقالت المصادر لـ ، إن "شرطة تمكنت من إفشال محاولة اختطاف طفلة والإطاحة بالخاطف ضمن منطقة (15) شعبان في مركز مدينة ".وفي ، أشارت المصادر إلى "إصابة فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً من أهالي قرية جوير بقضاء شمالي المحافظة بحروق في كافة انحاء جسدها نتيجة تعرضها إلى صاعقة رعدية أثناء رعيها للمواشي".وأشارت إلى أنه "تم نقل الفتاة إلى في مركز ".