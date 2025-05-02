القوات الامنية تطيح بثاني سجين فر من سجن الحلة

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية وبعد الانتشار الأمني وحملة التفتيش التي شنتها، تمكنت من إلقاء القبض على الثاني الذي فر عصر اليوم من سجن ، بالقرب من مستشفى الجمهوري وسط المدينة".وبين المصدر أن "الهاربين من السجن أحدهما محكوم بالسجن سبع سنوات بقضية مخدرات، والثاني محكوم ستة أشهر بتهمة السرقة".وكانت قد أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، إحالة مدير سجن الحلة ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق، وذلك على خلفية هروب سجينين.وذكر بيان مقتضب للوزارة، ورد لـ نيوز، أن "وزير العدل وصل إلى الحلة واحال مدير السجن ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء وسحب يدهم من الوظيفة على خلفية هروب المساجين".وأضاف البيان، أنه تم "تكليف مدير عام الإصلاح بإدارة السجن".وكان مصدر أمني في ، أفاد بوقت سابق من اليوم، بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم، قبل أن تعتقل القوات الأمنية أحدهم قبل ساعات.