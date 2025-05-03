اعتقال شخصين اغتصبا طفلا بمساعدة "عمتهما" جنوب بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شرطة الزعفرانية القت القبض على عصابة إجرامية مكونة من شخصين وبمساعدة عمتهما، بعد قيامهما باغتصاب طفل يبلغ من العمر 9 أعوام وتصوير الجريمة".وتفتح هذه الحالات واسعا من القلق لدى الأهالي والامهات خوفا على أطفالهن من تكرار هذه الحالات، في الوقت الذي تسببت قصة الطفل المصري الشهير ، والذي تمكنت والدته مؤخرا من الحصول على حكم ضد معلمه الذي اغتصبه لعام كامل وتهديده واجباره على عدم الحديث، في حادثة تواطأت فيها المدرسة وادارتها بالكامل بالسكوت، تسببت بتفاعل كبير على صعيد الوطن العربي وفي أيضا، وفتح باب المخاوف على الأطفال.