اندلاع حريق في سوق الزبير غربي البصرة والدفاع المدني يتحرك (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " تلقت بلاغا باندلاع حريق في سوق قضاء غربي المحافظة".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وباشرت بإجراءات إخماده".