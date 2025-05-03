العثور على جثة رجل قرب جسر الجادرية

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بالقرب من ".وأضاف ان "الجثة لم يتبين عليها اي اثار خارجية"، مشيرا الى انه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفتها وتسليمها الى ذويها".