بحوزته 113 بطاقة دفع.. اعتقال متهم بتهريب الأموال في مطار بغداد

وذكر بيان للجهاز ورد لـ ، أن " مفارز جهاز العراقي في ، وبالتنسيق مع للكمارك، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين في قضايا تهريب الأموال، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية".وأسفرت العملية، وفق البيان، عن "ضبط المتهم قبل محاولة سفره وبحوزته أكثر من (١١٣) بطاقة إلكترونية وعدد من البطاقات الوطنية وشرائح هاتف (سيم كارت) كانت بحوزته".وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".