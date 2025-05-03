اعتقال 3 سراق في بغداد أحدهم محكوم غيابياً

وقالت المديرية في بيانين وردا لـ ، إن ""مفارز اجرام تمكنت من تنفيذ امر قبض صادر بحق متهم تولد 2007، شغله كاسب يسكن بغداد/ القاهرة، وذلك لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (مليوني دينار عراقي عراقي) ومصوغات ذهبية من داخل دار المشتكي الكائن ضمن ".وأضافت، أن "المتهم تم ايداعه التوقيف في قسم مكافحة اجرام الكرادة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة (443) ق.ع".وأشارت إلى أن "مفارزنا من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 446 من قانون العقوبات، ومحكوم غيابياً بالسجن ست سنوات من قبل محكمة جنايات عن قيامه بسرقة عدة دراجات نارية، والمتهم الثالث من أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية".وأوضحت، أن "عملية الاعتقال تمت من خلال متابعة المتهمين الهاربين وتفعيل مصادرنا السرية وبعد نصب كمين محكم"، مؤكدةً "تدوين اقواله ابتدائياً بالاعتراف".ولفتت إلى "القبض على سارق دراجة نارية من نوع (تك تك) في شرقي ، بعد تشكيل فريق عمل والانتقال لمنطقة الطالبية واستنادا للمادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية، واستحصال الموافقة الشفهية من ".