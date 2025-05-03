السوداني يصدر توجيهاً امنياً استعداداً للقمتين العربية والتنموية في بغداد

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "أجرى زيارة الى الوطني (NCC) في ، تابع خلالها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر في العاصمة الشهر الجاري".واشاد "بجهود الاجهزة الامنية التي تقدم اداء استثنائيا في جميع الظروف"، مشيرا الى "الخطط التي اعدتها الاجهزة الامنية المرافقة لانعقاد القمة العربية الاعتيادية والقمة العربية التنموية في العاصمة بغداد، وأكد أن نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وامنياً".ووجه القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، "بضرورة التنسيق المستمر بين الاجهزة الامنية لتأمين هذا الحدث المهم والحرص على انجاح تنظيم القمة وتقديم أفضل صورة عن "، مشيرا الى "القمة التنموية التي ستعزز فرص الاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وهو أحد أبرز اهدافنا".