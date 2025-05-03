في كركوك.. اطلاق نار ومشاجرة داخل عرس

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، بحدوث اطلاق نار ومشاجرة داخل عرس في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد الأعراس في حي واحد حزيران تحول الى مشاجرة".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة جريح واحد تم طعنه بسكين وتم إطلاق اعيرة نارية لتفريق المشاجرة"، مشيرا الى أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث".