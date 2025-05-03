الداخلية تنفي مصرع منتسب بانفجار في حقل الرميلة

نفت ، منتسب أمني بانفجار في حقل بمحافظة .

وقالت الوزارة في بيان، إن "قسم محاربة الشائعات في ينفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منتسب أمني بانفجار مخلف حربي في حقل الجنوبي بمحافظة ".

وأضاف البيان أن "هذه الأنباء لا أساس لها من "، داعيًا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية فقط".